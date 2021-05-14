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Актриса Олеся Судзиловская поделилась с поклонниками в Instagram фотографией у бассейна.

В кадре актриса позирует стоя у края бассейна в крохотном золотистом бикини, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру. Она собрала в аккуратный хвост волосы, и дополнила образ солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Олеся рассказала о пользе витамина D3. Как объяснила Судзиловская, он образуется в организме человека при помощи воздействия ультрафиолета, однако с годами эта способность снижается. Также Олеся перечислила продукты, из которых можно получить этот витамин.

В комментариях поклонники актрисы выразили ей благодарность за полезную информацию, а из-за её фотографии назвали её «богиней в бикини» и сравнили с солнышком.

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