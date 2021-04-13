Певица Наташа Королева поделилась со своими поклонниками в Instagram пляжным видео, однако столкнулась с критикой в свой адрес.

В кадре певица предстала в купальнике-бикини и алой летней шляпке. Она позвала подписчиков на свой концерт, а также продемонстрировала им несколько танцевальных движений и призвала разучить их. Как сообщила Наташа, будет флешмоб во время песни «Символ юности». Также она сравнила эти движения с тем, как двигались пионеры.

Критике подверглись как наряд певицы, который многие посчитали весьма откровенным, так и её движения. Как заявили подписчики, «оголяться при символе – ужасно». Также Наташу попросили не позорить пионеров, так как символ юности с её прикидом совершенно не вяжется, а некоторые заявили, что певица их разочаровала.

Впрочем, другие подписчики выступили в защиту Наташи и указали, что она была на пляже, а бикини – это типичный наряд для пляжа, и ничего предосудительного в этом нет.