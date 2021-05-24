Андрей Норкин вновь порадовал студию передачи «Место встречи» очередным анекдотом про российского президента.

В сюжете анекдота, помимо Путина, фигурируют также экс-президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон. Все главы государств находятся и пьют кофе во время неофициальной части саммита G20.

Затем, согласно анекдоту, все, кроме Путина, рассказывают о том, что им приснилось. Так, Меркель рассказала, что во сне её выбрали президентом Европы, глава Франции сообщает, что его назначили президентом мира. После этого и Трамп заявляет, что его выбрали президентом Вселенной. После каждого такого заявления все смеются, а Путин ничего не говорит и пьёт кофе. После слов Трампа все смотрят на Путина, который заявляет, что никого не утверждал.

Ранее Норкин рассказал анекдот про Путина и сломанную ногу, чем также вызвал восторг у публики. Как отмечается, Норкин часто шутит на актуальные темы.