Телеведущий Андрей Норкин в ответ на заявление американского журналиста о цензуре рассказал анекдот про Путина во время программы «Место встречи».

Так, Норкин сообщил зрителям о том, что один из частых гостей шоу заявил о цензуре в России и о том, что про Путина нельзя сказать даже шутку. Как отметил Норкин, это заявление сделал журналист из США Майкл Бом.

Норкин заявил, что это неправда, и поделился анекдотом под названием «Заседание Госсовета». Так, в зал с депутатами заходит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сообщает о том, что заседание отменяется, так как Путин сломал ногу. После паузы Норкин продолжил рассказывать, заявив, что все спрашивают только «Кому?».

Как отмечается, Норкин часто рассказывает в рамках передачи анекдоты на злободневные и политические темы.