Никита Ефремов принял участие в YouTube-передаче «Георгий за кадром» и рассказал некоторые подробности о своих отношениях со своим отцом Михаилом Ефремовым.

Согласно истории актёра, в детстве у него были идеальные отношения с родителями и он считал их самыми светлыми людьми. Однако со временем отношения стали хуже. Так, с матерью он постоянно пытался что-то доказать, и показать, что он уже не является ребёнком. С отцом ему было проще. Несмотря на это, в какой-то момент он начал выписывать свои обиды на отца и их было более трёх сотен.

При помощи специалиста Никита Ефремов понял, что его обиды на отца были неоправданными ожиданиями. Но затем, когда его родители развелись, с отцом у него произошёл разлад, так как ему казалось, что его бросили. Позже он понял, что это было не так.

Для того, чтобы всё осознать, Никите пришлось потратить много лет, так как проблема была внутри него и ему нужно было взглянуть на всё плохое в себе, чтобы от этого избавиться.

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