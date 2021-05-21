Сергей Соседов заявил, что ему не доставляет удовольствия говорить публично об Алле Пугачевой. Соответствующее признание он сделал в беседе с изданием «Собеседник».

Как сообщил Соседов, Примадонна ему весьма надоела. Также вопросы, которые ему задают касательно её личности, воспринимаются им как издевка. Он указал, что Алла Пугачева уже не вызывает интереса у публики и её популярность объясняется тем, что про неё часто пишут журналисты, считая, что она всё ещё популярна. Также он не исключает того, что СМИ получают за её раскрутку солидные гонорары. Сам он даже не слушает её композиции.

Критик указал, что Пугачева «всем надоела, как собака». Кроме того, он отметил, что она надоела и Киркорову и ему, «словно горькая редька». Также он предположил, что над Киркоровым тоже издеваются, когда задают ему вопросы про Пугачеву.

Ранее Сергей Соседов вступился за Ларису Долину, у которой произошёл конфликт с Валей Карнавал. По его мнению, виноват в этом конфликте Максим Галкин.