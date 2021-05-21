читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Соседов заявил, что ему не доставляет удовольствия говорить публично об Алле Пугачевой. Соответствующее признание он сделал в беседе с изданием «Собеседник».

Как сообщил Соседов, Примадонна ему весьма надоела. Также вопросы, которые ему задают касательно её личности, воспринимаются им как издевка. Он указал, что Алла Пугачева уже не вызывает интереса у публики и её популярность объясняется тем, что про неё часто пишут журналисты, считая, что она всё ещё популярна. Также он не исключает того, что СМИ получают за её раскрутку солидные гонорары. Сам он даже не слушает её композиции.

Критик указал, что Пугачева «всем надоела, как собака». Кроме того, он отметил, что она надоела и Киркорову и ему, «словно горькая редька». Также он предположил, что над Киркоровым тоже издеваются, когда задают ему вопросы про Пугачеву.

Ранее Сергей Соседов вступился за Ларису Долину, у которой произошёл конфликт с Валей Карнавал. По его мнению, виноват в этом конфликте Максим Галкин.

Вам может понравиться

Позиции 128-й бригады украинских сил в Донбассе оказались полностью уничтожены минометным обстрелом

В ряде СМИ сообщили о полном уничтожении позиций 128-й бригады вооруженных сил Украины в результате мощного минометного обстрела. Отмечается, что между двумя украинскими подразделениями, находящимися в Донбассе, произошла перестрелка с

Пенсионеры из Японии по ошибке получили от США по 1400 долларов

В информагентстве Financial Times отметили, что американская налоговая служба случайно послала тысячам пенсионеров из Японии по 1400 долларов. Многие из них отправились в банки, чтобы обналичить чеки. Согласно словам одного

Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства России, сообщила о направлении ноты протеста посольством РФ на Украине после проведения антироссийских акций возле его здания. Отмечается, что рядом со зданием дипломатической миссии собрались
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 мая – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 21 мая – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 21 мая – ясно, до 26 °C |