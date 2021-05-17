Интернет-аукцион eBay через несколько недель запретит продажу товаров эротического характера. Об этом сообщает портал Kotaku.

Как сообщается, запрет начнёт действовать с 15 июня. В первую очередь это касается игр, в которых имеются эротические материалы, в том числе обнажение или демонстрация сексуальных активностей.

Под запрет попадают такие товары, как хентай, книги, комиксы, где изображаются обнажённые люди и сексуальные контакты. Секс-игрушки продавать можно будет только в том случае, если они находятся в закрытой упаковке, на которой нет откровенных изображений. Кроме того, под бан могут попасть фотографии, на которых люди изображены в прозрачной или чрезмерно обтягивающей одежде.

Свою позицию представители eBay объяснили необходимостью создания образа безопасной и надёжной торговой площадки.

Ранее мы сообщали, что в салоне эротического массажа Санкт-Петербурга нашли тело постоянного клиента. Предполагается, что смерть могла быть насильственной.