Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу разбирается в причинах смерти жителя города, тело которого нашли в одном из салонов эротического массажа. Уже известно, что он был постоянным клиентом и регулярно захаживал в это заведение.

Представители салона, который официально оформлен как отель, около 17:00 в субботу связались со скорой помощью и вызвали врача. Медики констатировали смерть мужчины. Его труп находился в одном из помещений, в котором клиентам делали массаж.

На подушке правоохранители, которые приехали на вызов врача, обнаружили следы крови. Кроме того, на теле клиента обнаружены следы от ударов. Тело отправили на экспертизу. Из салона изъяли всю документацию, а также бумажник погибшего мужчины. Полицейские допустили, что смерть может быть насильственной.