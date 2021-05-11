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В Великобритании на компанию Apple подали коллективный иск в суд.

Как сообщается, компанию обвинили в том, что она почти с 20 миллионов жителей Великобритании взимала чрезмерную комиссию. Речь идёт о покупках, которые пользователи совершали в приложении AppStore.

Так, стандартная комиссия Apple составляет 30%. В иске заявляется, что пользователи считают её чрезмерной и незаконной, а Apple злоупотребляет своим доминирующим положением. Таким образом, британские пользователи требуют, чтобы им выплатили компенсацию за то, что они долгие годы платили большую комиссию. Сумма компенсации может составить более двух миллиардов долларов.

Представители Apple заявили, что иск не имеет законных оснований. Также они указали, что 84% приложений являются бесплатными, и компания с них ничего не получает.

Ранее в США также подали в суд на компанию Apple. Причиной стала заявленная завышенная водонепроницаемость гаджетов.

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