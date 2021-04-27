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В Нью-Йорке против компании Apple был подан коллективный суд. Компанию обвиняют в том, что она обманула покупателей насчет водонепроницаемости iPhone.

Так, согласно заявлениям компании, все смартфоны, начиная с 11 модели, имеют стандарт защиты IP68 – то есть, их можно погружать в воду на глубину до четырёх метров на протяжении получаса. На более ранних моделях степень защиты была IP67 – их можно было держать в воде на глубине до метра в течение получаса. Однако если со смартфоном что-то происходило, то по гарантии его не принимают.

В иске указывается, что сертификация была получена по время тестов с чистой водой, не содержащей хлора или соли. Таким образом, если iPhone будет уронен в бассейн или море, он уже не попадает под гарантию. Внутри устройства есть индикатор, который меняет цвет на красный при соприкосновении с водой, и после этого гаджет больше не ремонтируют по гарантии.

Истцы требуют не указывать ложные сведения, либо брать гаджеты на ремонт или осуществлять возврат по гарантии.

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