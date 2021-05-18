Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон получила премию MTV в номинации «Признание поколений».

Как отмечается, она не смогла посетить церемонию вручения, поэтому вышла в прямой эфир. Когда она произносила благодарственную речь, произошёл небольшой инцидент – в кадре появился её муж, сценарист Колин Джост. Он принёс с собой миску, которую перевернул над головой Скарлетт и вылил на неё непонятную зелёную жидкость, оказавшуюся слаймом.

Актриса поступок мужа не оценила и нецензурно выругалась. Впрочем, зрителям шутка Джоста понравилась. Видеозапись произошедшей ситуации была опубликована на Instagram-странице MTV.

Выяснилось, что Джост спутал награду MTV с премией Nickelodeon. Так, на церемонии вручения последней существует традиция обливать лауреатов различными жидкостями.

Ранее актрисы Холли Берри и Риз Уизерспун были раскритикованы за свои наряды, в которых они появились на красной дорожке на церемонии вручения премии “Оскар”.