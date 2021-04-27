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В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году не было традиционных вечеринок на премии, также пришлось обойтись и без зрителей. Артистам же необходимо было носить маску, которую им разрешалось снять только во время прохода по красной дорожке.

В то время, как некоторые звёзды в буквальном смысле блистали на красной дорожке, наряды других были раскритикованы стилистами. К примеру, Риз Уизерспун подверглась критике за то, что надела дорогие украшения и яркое платье, что не особо хорошо сочетается. Холли Берри облачилась в пышное платье лавандового цвета, которое смотрелось бы замечательно, если бы не крупный бант спереди.

В оригинальном образе появилась 74-летняя Гленн Клоуз. Она предстала в перчатках, платье и брюках, что одни посчитали стильным, другие – абсурдным. Актриса Эмиральд Феннел, которая, несмотря на поздний срок беременности, решила не пропускать мероприятие, пришла на церемонию в зелено-розовом платье с рюшами, которые многие признали безвкусным.

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