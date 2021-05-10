Турецкий нефролог Серкан Йылдыз сообщил, что питьё воды, если нет жажды, может навредить организму.

Согласно заявлению врача, несмотря на то, что о пользе воды есть множество статей, научных оснований они не имеют. Как утверждает врач, излишнее употребление воды чревато тем, что из организма будет вымываться натрий. Норма содержания натрия в крови – около 135-145 миллимолей на один литр. В случае, если это число меньше, могут начаться проблемы и даже произойти отравление водой.

Медик отметил, что советы есть больше соли в ситуации, когда содержание натрия в крови снизилось, являются неоправданными. Так, людям, у которых есть болезни почек и сердца, а также повышенное артериальное давление, следовать этим советам ни в коем случае нельзя, так как это лишь ещё сильнее ухудшит их состояние. Йылдыз советует этим людям перейти на диету без соли и пить меньше воды.

Кроме того, врач отметил, что потребление большого количества воды не способствует похудению.

Ранее исследователи рассказали, сколько воды необходимо пить человеку в день. Норма употребляемой воды зависит от множества факторов.