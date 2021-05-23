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Лолита Милявская в рамках шоу «50 вопросов» рассказала, какую пенсию ей назначили. Её интервью было опубликовано на YouTube-канале «Макарена».

Согласно заявлению певицы, её пенсия составляет примерно 23 200 рублей. Также Лолита указала на то, что у неё нет каких-либо наград и званий, за счёт которых она могла бы претендовать на более высокую пенсию. Согласно заявлению Лолиты, она против всего этого.

Певица также сообщила, что в шоу-бизнесе артисты меньше зависят от наград, чем артисты театра. К примеру, она может принять участие в корпоративе, но награды не повлияют на её гонорар.

Также Лолита пожаловалась на инфляцию, повышение стоимости коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.

Ранее Лолита призналась, что столкнулась в юности с домогательствами. Однако, как она отметила, на работе таких инцидентов у неё никогда не было.

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