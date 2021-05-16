Певица Лолита Милявская приняла участие в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ и поделилась историей о пережитой в юности попытке изнасилования.

Согласно рассказу Милявской, когда она была ещё молодой девушкой, она села не в ту машину. В автомобиле был «идиот», и, по словам певицы, после его действий она начала кричать и царапать его, да так, что его кожу потом у неё из-под рук вынимали. Когда она вышла из машины, ей помогли прохожие.

На вопрос ведущей, о том, не было ли у певицы подобных случаев на работе, Лолита отметила, что с приставаниями не сталкивалась, и объяснила это тем, что она никогда не искала себе покровителей. Как она отметила, у неё не было даже повода для того, чтобы кому-то «подмигивать», и она всегда всего добивалась сама.

Ранее актриса Елена Проклова в интервью заявила, что её домогались в возрасте 15 лет на съёмках. Её заявление вызвало широкий резонанс, и некоторые коллеги её поддержали, а другие раскритиковали.