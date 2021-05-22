Канал СТС из РФ, который находится под санкциями со стороны Украины, приобрел новый сериал у украинской киностудии «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским, главой украинского государства.

Этим сериалом оказалась многосерийная комедия «100 000 минут вместе», которая рассказывает о семейных проблемах, возникших во время самоизоляции. В описании шоу говорится, что любящей паре придется жить друг с другом 2 месяца в одной квартире, что станет для них сложным испытанием. Премьера первого эпизода состоится 7 июня текущего года.

При этом отмечается, что это далеко не первый проект, проданный «Кварталом 95» в обход санкций. Ранее СТС приобрел шоу «Папик», что привело к возмущению среди многих украинских граждан. В ответ студия заявила, что дистрибьютор Eccho Rights из Швеции обладает эксклюзивными правами на ее контент, поэтому сам решает, кому его продавать.