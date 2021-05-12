Из-за активизации манёвров НАТО, которые они осуществляют в Чёрном море, Черноморскому флоту России пришлось дольше пребывать в море.

Об этом рассказал командующий Александр Дворников во время беседы с журналистами издания «Военный вестник Юга России». Так, он заявил, что время пребывания экипажей кораблей и катеров в море увеличилась на четверть. Как он объяснил, речь идёт о обучении зимой в этому году, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Также на 5% увеличилась наплаванность у подлодок.

Дворников отметил, что был увеличен состав сил, находящихся в постоянной готовности. Так, в него вошёл малый ракетный корабль «Грайворон». Кроме того, он рассказал об интенсивной подготовке, которая осуществляется в Каспийской флотии.

Такие действия предпринимаются из-за того, в последнее время в Чёрном море стали часто и в большом количестве появляться военные корабли НАТО.

Ранее бывший украинский министр Юрий Грымчак заявил, что два миноносца США разнесут весь Черноморский флот. Впрочем, он добавил, что пока эти корабли не собираются в Чёрное море.