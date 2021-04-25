Два эскадренных миноносца ВМС Соединенных Штатов одним залпом разделаются со всем Черноморским флотом, заявил бывший украинский министр Юрий Грымчак. Понимая всю абсурдность своего утверждения, он сразу добавил, что в настоящий момент эсминцы не собираются входить в Черное море и воевать с Россией на стороне Украины.

Своим заявлением Грымчак продолжил украинскую тенденцию много разговаривать и приписывать себе несуществующие достижения. В марте, когда Россия начала переброску войск к границам Украины, киевские политики с пеной на устах кричали, что сейчас Москва на них нападет и поработит. Панике поддались практически все страны Европы, однако РФ сделала ровно то, что и обещала – провела учения и объявила об отводе войск.

Сразу после этого риторика украинских политиков резко изменилась. Теперь они уверены, что это президент Владимир Зеленский «победил Россию» и «вынудил» ее вернуть подразделения к местам постоянной дислокации. Американские эсминцы, которые способны уничтожить ЧФ, боясь даже сунуться в Черное море – из той же серии заявлений Киева.

Украину вполне можно понять. Страна, которая ничего не достигла за три десятилетия и лидировала в Европе только по коррупции и количеству заболевших коронавирусом граждан, соскучилась по реальным достижениям. Однако предпринимать какие-то меры для этих самых достижений ей совершенно не хочется. Поэтому остается самостоятельно придумывать и озвучивать несуществующие «победы».