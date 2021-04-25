Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Два эскадренных миноносца ВМС Соединенных Штатов одним залпом разделаются со всем Черноморским флотом, заявил бывший украинский министр Юрий Грымчак. Понимая всю абсурдность своего утверждения, он сразу добавил, что в настоящий момент эсминцы не собираются входить в Черное море и воевать с Россией на стороне Украины.

Своим заявлением Грымчак продолжил украинскую тенденцию много разговаривать и приписывать себе несуществующие достижения. В марте, когда Россия начала переброску войск к границам Украины, киевские политики с пеной на устах кричали, что сейчас Москва на них нападет и поработит. Панике поддались практически все страны Европы, однако РФ сделала ровно то, что и обещала – провела учения и объявила об отводе войск.

Сразу после этого риторика украинских политиков резко изменилась. Теперь они уверены, что это президент Владимир Зеленский «победил Россию» и «вынудил» ее вернуть подразделения к местам постоянной дислокации. Американские эсминцы, которые способны уничтожить ЧФ, боясь даже сунуться в Черное море – из той же серии заявлений Киева.

Украину вполне можно понять. Страна, которая ничего не достигла за три десятилетия и лидировала в Европе только по коррупции и количеству заболевших коронавирусом граждан, соскучилась по реальным достижениям. Однако предпринимать какие-то меры для этих самых достижений ей совершенно не хочется. Поэтому остается самостоятельно придумывать и озвучивать несуществующие «победы».

Вам может понравиться

Российские комплексы РЭБ в Сирии заблокировали работу системы “Железный купол” Израиля

Израильская система «Железный купол» должна была перехватить ракету, пущенную по ядерному центру Димона, однако она не сделала это. Эксперты портала Avia. Pro уверены, что здесь не обошлось от базирующихся в

Сотрудник итальянской больницы заработал за 15 лет полмиллиона евро, не проработав ни дня

В итальянской коммуне Катанзаро в медицинском учреждении Pugliese Ciaccio один из сотрудников заработал за 15 лет 538 тысяч евро. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы мужчина

Forbes: Российские С-400 похоронили надежды Турции на собственный авианосец

Турецкий авианосец Anadolu, который Анкара обещает совсем скоро принять на вооружение, вполне может остаться без палубных самолетов и превратиться просто в большой военный корабль. Такое мнение высказали эксперты американского Forbes.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск: погода, 25 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 апреля – пасмурно, до 8 °C |