Группа учёных из Китая и США создала макароны, которые приобретают форму только в процессе варки.

Изначально, как сообщается, эти макароны плоские, что даёт важное преимущество. Так, плоские макароны можно упаковывать более плотно в сравнении с макаронами любой другой формы. Это позволяет сэкономить на упаковке, а также на транспортировке товара.

Как указывается, можно достичь до 60% экономии упаковки. Это, в свою очередь, положительно скажется на окружающей среде, так как она страдает от большого количества выбрасываемого мусора, немалую долю которого занимают различные упаковки.

Меняют свою форму макаронные изделия во время варки за счёт специальных бороздок, которые были нанесены на них в определённых местах в процессе производства.

Ранее в Китае представили электрокар с технологией очистки воздуха. Этот автомобиль не загрязняет воздух, а даже способен очищать его.