В рамках мотор-шоу в китайском Шанхае состоялась презентация нового электрокара под названием IM Airo, дизайн которого был разработан британскими специалистами Heatherwick Studio.

Согласно словам Томаса Хезервика, одного из руководителей дизайнерской студии, данный электромобиль представляет собой многофункциональное помещение, в котором можно легко пообедать, поработать или поспать. При этом главной особенностью этого автомобиля является наличие в нем технологии по очистке воздуха.

Новинка не только не загрязняет окружающую среду, а еще и очищает ее с помощью огромного НЕРА-фильтра, всасывающего вредные для атмосферы газы. При этом автомобиль имеет беспилотную систему управления. Однако в нем все еще имеется водительское кресло с рулевым колесом и элементами ручного управления. Выпуск данного электрокара должен начаться в 2023 году.