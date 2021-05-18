Российский кинокритик Валерий Фомин оценил значение нового отечественного боевика «Турист» о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике. По мнению киноведа и члена киноакадемии «Ника», такие картины могут укрепить образ России на мировой арене.

Фомин отметил, что Соединенные Штаты снимают множество фильмов, в той или иной манере прославляющих США. Фактически создание таких картин является приоритетной задачей Голливуда. Однако западные киноделы позволяют себе значительно искажать события, на основе которых создается сценарий для будущего кино.

«Мягкая сила» — это не красиво, но убедительно врать. Наоборот, это про то, когда доносится правда. Кино для этого прекрасный инструмент», — объяснил Фомин.

Киновед напомнил, что во времена Советского Союза страна не стеснялась рассказывать о помощи другим государствам. Существовали целые организации, занимавшиеся продвижением такого рода фильмов за рубежом.

Фомин уверен, что сейчас, когда Россия наращивает влияние на внешнеполитической арене, не следует забывать об опыте СССР, который может оказаться еще более действенным в наши дни.

Более того, в этом деле есть до сих пор не освоенные направления. Например, работа РФ в Сирии еще не отражена на большом экране, хотя страна должна знать своих героев, считает Фомин.

Отдельно кинокритик коснулся перспектив центральноафриканских актеров. В создании картины принимали участие около 700 местных артистов и, по мнению Фомина, нельзя исключать, что для кого-нибудь из них российский боевик станет трамплином в мир большого кино.

Премьера фильма «Турист» в России намечена на 19 мая. Кино покажут в позднем эфире телеканала НТВ в 23:40. Однако трейлер к картине уже опубликован в Сети.