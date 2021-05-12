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По территории Израиля в ночь на 12 мая со стороны сектора Газа было выпущено около 200 ракет.

Около 80 ракет нанесли удар по жилым объектам, также часть удара пришлась на безлюдную местность. При этом, как сообщается, зенитно-ракетные комплексы «Железный купол» осуществили перехват ракет, однако из запущенных 200 ракет им удалось перехватить даже менее 60-ти. Таким образом, эффективность комплекса составила менее 30%.

Эксперты частично объяснили столь низкую эффективность радиоэлектронной борьбой, проводимой из Сирии. Так, поблизости от Дамаска были обнаружены некие комплексы РЭБ. Неизвестно, откуда именно они прибыли, но, как предполагается, их могли доставить из Ирана. Они могли воздействовать на средства ПВО Израиля.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атакующие по Израилю поплатятся своими жизнями. Также он сообщил, что израильтяне выступят единым фронтом против врага.

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