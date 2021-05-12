Исламисты, нанесшие по Тель-Авиву массированный ракетный удар, поплатятся за него своими жизнями, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также добавил, что израильтяне готовы выступить единым фронтом против «презренного врага».

Ранее глава военного ведомства Израиля прокомментировал ответные удары, нанесенные по ХАМАС. По его словам, это лишь начало. В секторе Газа имеется множество других целей, которые будут обязательно уничтожены в отместку за обстрелы Тель-Авива.

Напомним, что движение «Бригады Аль-Кассам», которое удерживает под своим контролем сектор Газа, нанесло удар по израильской столице и ряду других городов. В ходе обстрела было выпущено 130 ракет. Система «Железный купол» перехватила большинство из них, в городе не менее 6 раз сработал сигнал воздушной тревоги.

Сообщается о нескольких пострадавших в Тель-Авиве, а также одном погибшем в Ришон Ле-Ционе.