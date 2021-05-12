читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребители Су-34 могут получить в качестве вооружения гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщает издание avia.pro.

Как указывается, в настоящее время конструкторы работают над улучшением Су-34. Их могут оснастить аэробаллистическим гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Благодаря этому будет серьёзно увеличен боевой потенциал истребителя.

Отмечается, что «Кинжал» могли также установить на Ту-22М3. В итоге был сделан вывод, что Су-34 имеет больше перспектив, так как с их модернизацией у России появится возможность развернуть большое количество гиперзвуковых ракет. Они способны атаковать на расстоянии до 20 тысяч километров. Также отмечается, что достаточно лишь одного удара ракетой Х-47М2, чтобы вывести из строя авианосец.

На данный момент неизвестно, когда начнётся фактическая модернизация Су-34.

Ранее мы сообщали, что Су-34 успешно продемонстрировал себя в Арктике. Он справился со всеми поставленными задачами, несмотря на суровые арктические условия.

Вам может понравиться

Израильские истребители F-35 впервые подверглись атаке средствами ПВО

Истребители пятого поколения F-35 израильских ВВС впервые были атакованы системами противовоздушной обороны. Данный инцидент произошел в ходе очередного столкновения между вооруженными силами Израиля и палестинскими группировками из сектора Газа. Отмечается,

Польша провела провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

Польские военнослужащие организовали провокацию вблизи границ с Белоруссией и проверили эффективность российских С-400. Как сообщается, это произошло на днях. Поблизости от воздушных границ Белоруссии был замечен легкомоторный военный самолёт, принадлежащий
  • Анна
  • 10.05.2021
  • читать 1 минуту

The Times: в Великобритании активно комментируют военный парад в Москве и речь Путина

В СМИ Великобритании после проведения парада Победы в Москве и речи Владимира Путина началось бурное обсуждение. Об этом сообщает издание The Times. Публикации носят спокойный характер без русофобских выпадов. Многие
  • Анна
  • 11.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |