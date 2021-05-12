Истребители Су-34 могут получить в качестве вооружения гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом сообщает издание avia.pro.

Как указывается, в настоящее время конструкторы работают над улучшением Су-34. Их могут оснастить аэробаллистическим гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Благодаря этому будет серьёзно увеличен боевой потенциал истребителя.

Отмечается, что «Кинжал» могли также установить на Ту-22М3. В итоге был сделан вывод, что Су-34 имеет больше перспектив, так как с их модернизацией у России появится возможность развернуть большое количество гиперзвуковых ракет. Они способны атаковать на расстоянии до 20 тысяч километров. Также отмечается, что достаточно лишь одного удара ракетой Х-47М2, чтобы вывести из строя авианосец.

На данный момент неизвестно, когда начнётся фактическая модернизация Су-34.

Ранее мы сообщали, что Су-34 успешно продемонстрировал себя в Арктике. Он справился со всеми поставленными задачами, несмотря на суровые арктические условия.