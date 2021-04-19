Боевое дежурство на Северном морском пути будут нести российские истребители Су-34. Это решение принято Минобороны по результатам учений, в ходе которых проверялись возможности самолета в условиях экстремально низких температур.

Пресс-служба военного ведомства заявила, что истребитель-бомбардировщик успешно справился с возложенными на него задачами. Он выполнил все полетные нормы, а также продемонстрировал способность поражать цели на земле, на воде и на суше в суровых арктических условиях. Именно поэтом совсем скоро такие боевые самолеты заступят на дежурство и будут зорко стеречь Северный морской путь.

Представители Минобороны рассказали, что полеты в Арктике – это чрезвычайно сложная задача, особенно на небольших высотах. Из-за экстремальных холодов техника работает на пределе и от пилота требуется высочайший уровень мастерства, чтобы использовать все ее возможности