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Боевое дежурство на Северном морском пути будут нести российские истребители Су-34. Это решение принято Минобороны по результатам учений, в ходе которых проверялись возможности самолета в условиях экстремально низких температур.

Пресс-служба военного ведомства заявила, что истребитель-бомбардировщик успешно справился с возложенными на него задачами. Он выполнил все полетные нормы, а также продемонстрировал способность поражать цели на земле, на воде и на суше в суровых арктических условиях. Именно поэтом совсем скоро такие боевые самолеты заступят на дежурство и будут зорко стеречь Северный морской путь.

Представители Минобороны рассказали, что полеты в Арктике – это чрезвычайно сложная задача, особенно на небольших высотах. Из-за экстремальных холодов техника работает на пределе и от пилота требуется высочайший уровень мастерства, чтобы использовать все ее возможности

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