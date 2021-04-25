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На территории всей РФ сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены очередные рейды по обнаружению автомобилистов, находящихся в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что работники ГИБДД будут проводить «сплошные проверки», то есть останавливать каждый автомобиль, увиденный на дороге. При этом они собираются проверять не только наличие спирта в крови, но и требуемых документов. Подобные рейды планируется осуществлять каждые выходные.

Эти проверки пройдут во множестве регионах страны, начиная от Крыма и заканчивая Новосибирской областью. Ранее в МВД заявили, что борьба с пьяными водителями в РФ носит общенациональный характер. Они призвали граждан не оставаться равнодушными к данной проблеме и сообщать о нарушениях полиции.

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