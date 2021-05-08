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Инфекционист Татьяна Чаленко дала рекомендации по использованию антисептиков. Её слова передаёт издание Ura.RU.

Как отметила специалист, излишне частое использование антисептиков способно вызвать довольно опасные проблемы. Так, антисептики нарушают нормальную микрофлору кожи. Это может спровоцировать развитие какой-либо патогенной флоры. Также антисептические средства сильно сушат кожу рук.

Кроме того, частое применение антисептиков проводит к тому, что микроорганизмы начинают вырабатывать к ним устойчивость. Также сейчас в продаже можно нередко встретить контрафактные антисептики с метиловым спиртом. Вдыхание такого антисептика может привести к токсичному поражению.

Подводя итог, Чаленко советует мыть руки с мылом, а антисептики оставить для медицинских учреждений.

Ранее специалисты из США нашли в антисептиках бензол. Это вещество способно спровоцировать развитие рака.

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