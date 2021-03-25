Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания из США Valisure выявила наличие бензола в некоторых антисептиках. Как указывается, он может вызвать рак.

В ходе исследования сотрудники компании проверили антисептики, представленные на рынке. Как уточняется, бензол был обнаружен в антисептиках, которые оказались на рынке в момент дефицита, когда найти продукцию наиболее известных марок было весьма сложно. Это произошло в разгар пандемии коронавируса.

Как сообщают сотрудники Valisure, бензол был обнаружен в 17% антисептиков. В 8% бутылок процент содержащихся вредных веществ был выше предела, установленного FDA. Такое количество бензола, как указывается, человек может перенести, однако лишь в течение весьма небольшого периода времени.

В основном антисептики, содержащие бензол, были произведены в Китае, а также в самих Штатах.

Вам может понравиться

Мосгордума повысила возраст молодых семей для получения выплаты при рождении ребенка

Депутаты Мосгордумы поддержали проект, который меняет меру соцподдержки, предназначенную для молодых семей. Так, родители при рождении ребёнка имеют право на получение единовременной выплаты. Она составляет пять прожиточных минимумов на первого
  • Анна
  • 24.03.2021
  • читать 1 минуту

National Review: США перестали выигрывать войны

В издании National Review военные эксперты рассказали, почему Соединенные Штаты стали проигрывать войны. Согласно их словам, это связано с действиями политиков и командования, а также состоянием американского общества. К примеру,

Украинские военные провели учебные стрельбы у границы с Крымом

Представители украинских вооруженных сил сообщили о проведенных учебных стрельб из РСЗО «Смерч» рядом с границами полуострова Крым. Отмечается, что украинскими подразделениями ПВО была пресечена попытка осуществления разведки летательными аппаратами условного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 25 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C |