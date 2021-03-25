Компания из США Valisure выявила наличие бензола в некоторых антисептиках. Как указывается, он может вызвать рак.

В ходе исследования сотрудники компании проверили антисептики, представленные на рынке. Как уточняется, бензол был обнаружен в антисептиках, которые оказались на рынке в момент дефицита, когда найти продукцию наиболее известных марок было весьма сложно. Это произошло в разгар пандемии коронавируса.

Как сообщают сотрудники Valisure, бензол был обнаружен в 17% антисептиков. В 8% бутылок процент содержащихся вредных веществ был выше предела, установленного FDA. Такое количество бензола, как указывается, человек может перенести, однако лишь в течение весьма небольшого периода времени.

В основном антисептики, содержащие бензол, были произведены в Китае, а также в самих Штатах.