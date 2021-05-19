Госдума приняла новый законопроект, который направлен на поддержку семей с детьми, а также беременных женщин.

Таким образом, с 1 сентября этого года, согласно новому закону, родители смогут получать оплату больничного по уходу за ребёнком, которому ещё не исполнилось семи лет. Размер оплаты составляет 100% от заработка. Также ожидается ряд изменений уже с июля.

Так, с 1 июля женщины, которые имеют трудное материальное положение, и которые встали на учёт из-за беременности сроком до 12 недель, получат выплату в среднем в размере 6350 рублей.

Также с 1 июля малообеспеченные семьи, которые имеют детей в возрасте от 8 до 16 лет, будут получать новую выплату. Она будет составлять половину детского прожиточного минимума, который установлен в регионе. Как отмечается, в среднем это 5650 рублей.

Обе этих выплаты будут являться ежемесячными.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Голикова обратилась к Путину с предложением о расширении маткапитала. Она предложила разрешить использование маткапитала по ещё двум направлениям.