Вице-премьер России Татьяна Голикова уверена, что следует разрешить использование маткапитала ещё по двум направлениям. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на источники.

Так, сейчас, в частности, маткапитал можно использовать для того, чтобы начать строительство своего жилья, или провести реконструкцию имеющегося. Однако разрешено тратить на это средства маткапитала только после того, как ребёнку исполнится три года. Голикова же считает, что необходимо разрешить использование маткапитала на эти нужды сразу после рождения ребёнка.

Кроме того, она предложила использовать маткапитал для оплаты частных образовательных услуг. С этими предложениями Голикова обратилась к Путину.

Ранее в Минтруде подготовили законопроект, согласно которому некоторые категории граждан России могут получать доплаты по упрощённой схеме. Больше им не придётся собирать различные документы для подтверждения своего стажа.