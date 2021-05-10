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Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что страны Евросоюза сейчас готовы к проведению диалога с Россией.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания министров иностранных дел. Заседание состоялось на днях в Брюсселе. Как было заявлено, Евросоюз готов проводить диалоги с Россией, при этом, аналогичного отношения они ожидают и со стороны Москвы.

Кроме того, было заявлено, чтобы Евросоюз не отклонялся от курса, который в настоящее время проводится в отношении России. Так, необходимо продолжать заниматься защитой прав человека. Также по время разговора с Москвой должен быть поднят вопрос о санкциях России против представителей Евросоюза, и создание Москвой списка «недружественных стран».

Ранее в Швеции раскритиковали реакцию Евросоюза на санкции со стороны России. Так, 8 гражданам Европы было запрещено въезжать в Россию.

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