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Шведское издание Dagens Nyheter рассказало о взаимных санкциях Евросоюза и России, а также о том, что ЕС почему-то обиделся из-за российского ответного хода. Который, напомним, заключался в запрете въезда в РФ 8 гражданам Европы.

Граждане Швеции активно прокомментировали эту публикацию. Их мнения разделились. Одни читатели склоняются к мысли, что напряжение в отношениях создает именно Евросоюз, который не только вводит санкции, но еще и внимательно прислушивается к Соединенным Штатам, нагнетающим «российскую угрозу».

«В последние семь лет ЕС просто постоянно бомбил Москву санкциями. Такое ощущение, что санкции — это единственный «дипломатический инструмент», который имеется в распоряжении ЕС. И при этом кажется удивительным и даже нелепым, как ЕС оскорбляется, когда Россия в ответ на всю эту гору европейских санкций вводит против него пару незначительных своих», – написал Jimmy Sandberg.

Кто-то, напротив, выступает на стороне ЕС против России.

«Российской Федерации нужно быть готовой к холодным отношениям со всеми странами, которых она обманула со своей чудо-вакциной «Спутник V». Поступает все больше информации, что с ней все не так гладко. В последний раз вот из Бразилии», – немного не в тему заявил Lars Hall.

Также некоторые комментаторы призвали не лезть в дела России, так как она является самодостаточным государством.

«Она относится к немногочисленным выдающимся странам, которые могут сами полностью себя обеспечивать. В их числе также Канада, Австралия, Индия, Аргентина, Мьянма, Таиланд, США и еще несколько небольших стран», заявил один из читателей.

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