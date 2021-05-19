Лидия Мельникова, являющаяся одной из участниц шоу «Беременна в 16», раскрыла некоторые детали передачи в беседе с журналистами «Комсомольская правда».

Как она рассказала, продюсеры передачи вышли на неё сами после того, как девушка подписалась на группу для беременных в соцсети «ВКонтакте». Переговоры шли около месяца, после чего Лидия всё же согласилась на съёмки. Также она договорилась с родственниками, что они примут участие в передаче.

В передаче демонстрируется жизнь участниц не только во время самой беременности и после неё, но и до этого момента. Однако записываются эти сцены после родов, а потому семье Лидии пришлось проявить свои актёрские таланты. При этом съёмки продлились всего лишь 11 дней, а не 9 месяцев, как можно было бы решить.

Кроме того, в передаче были изменены некоторые детали жизни участницы. К примеру, в действительности она из Куйтуна, хотя её попросили представиться иркутянкой. Была изменена история знакомства с её мужем Василием. Роль биологического отца её ребёнка сыграл вовсе другой человек, но такое решение было принято из-за того, что Лидия не хотела видеть настоящего отца ребёнка. Как она отметила, узнав о её беременности, молодой человек начал оскорблять её.

Ранее в Госдуме приняли новый законопроект, который предусматривает новые меры поддержки для семей с детьми и для беременных женщин. Часть этих мер начнёт действовать уже с 1 июля.