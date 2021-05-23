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В Польше попросили у Евросоюза рассмотреть вопрос о введении санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair.

Как сообщается, об этом попросил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он предложил обсудить санкции в отношении Белоруссии во время саммита Евросоюза, который будет проведён в понедельник.

Согласно заявлению Моравецкого, угон гражданского самолёта является беспрецедентным актом государственного терроризма. Оставлять это безнаказанным, как он утверждает, нельзя. Также Моравецкий осудил задержание Романа Протасевича, который находился на борту самолёта.

Протасевич, как указывается, является одним из основателей Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии был признан экстремистским.

Ранее в Евросоюзе заявили о новых санкциях в отношении России. Их планируется обсудить на саммите, который состоится 24-25 мая.

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