Певица Елена Ваенга вечером 9 мая выступила на концерте в Историческом сквере Екатеринбурга, при этом не взяла гонорар.

Как отмечается, начался концерт с исполнения «Священной войны», после чего певица исполнила другие известные песни военного времени. По минимальным подсчётам, этот концерт обошёлся не менее, чем в 15 миллионов рублей. Организатором мероприятия выступила Русская медная компания (РМК).

Гонорар Ваенга не взяла, и объяснила это тем, что её впечатлила благотворительность Игоря Алтушкина, который является председателем совета директоров РМК. Так, певица заявила, что когда выяснила, сколько Алтушкин сделал для города, она решила, что может сделать также.

Ваенга не считает свой поступок особо благородным, так как она является состоятельным человеком. Также она отметила, что её музыканты свою зарплату обязательно получат.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге сотрудники “Сима-ленда” устроили танцевальный флешмоб в честь Дня Победы. В мероприятии приняли участие около шести тысяч человек.