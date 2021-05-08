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В Екатеринбурге перед Днём Победы сотрудники «Сима-ленда» устроили масштабный танцевальный флешмоб.

Так, тысячи сотрудников компании исполнили «Майский вальс» в офисе. Как сообщается, в мероприятии участвовало около шести тысяч человек. Они подготавливали флешмоб и разучивали танец несколько недель. Для того, чтобы такому количеству людей хватило места, из офиса компании вынесли всю мебель. Все сотрудники были облачены в белые рубашки и чёрный низ, также у них была на груди георгиевская ленточка, а на голове – пилотки. Также всем пришлось надеть защитные маски из-за коронавируса.

По словам владельца компании Андрея Симановского, этим танцем сотрудники хотели почтить память погибших во времена Великой Отечественной войны родственников.

Ранее мы сообщали, что блогер Илья Варламов посетил Екатеринбург и раскритиковал город за грязь и арматуру на улицах.

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