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Телеведущая Елена Малышева в рамках передачи «Жить здорово!» рассказала о болезнях, на которые может указать повышенное потоотделение.

Так, Малышева сообщила, что при лейкозе потливость, как правило, повышается к утру. Людям, которые заметили этот признак, она советует сделать анализ крови. А если повышенное потоотделение происходит в течение всего дня, то есть вероятность того, что это гипертиреоз. Это заболевание вызывается переизбытком тиреоидных гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа. В этом случае необходимо обследовать щитовидную железу и сдать соответствующие анализы.

Ещё одним опасным заболеванием, на которое может указать повышенное потоотделение, является ВИЧ, так как в этом случае иммунные клетки человека пребывают в «постоянном раздражении», из-за чего и происходит подобная реакция.

Ранее врачи рассказали, что постоянный звон в ушах может являться симптомом нескольких заболеваний. Некоторые из этих заболеваний весьма опасны – к примеру, новообразования в головном мозге.

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