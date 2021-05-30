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Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала, к чему может привести хранение своих личных данных на офисном компьютере.

Как отметила Ильичева, в настоящее время для мошенников не представляет особой сложности получение нужных сведений даже с личного телефона человека. А офисный компьютер позволяет получить такую информацию без особого труда. Речь идёт не только о мошенниках, но и о других третьих лицах.

Так, эксперт отметила, что основной причиной утечки данных является человеческий фактор. Заражение компьютера вирусом может произойти даже во время установки популярных программ, необходимых в офисе. Также заражение может произойти через почту и внешние носители.

Кроме того, Ильичева отметила, что у администраторов есть доступы ко всем аккаунтам работников, и не исключено, что личная информация может быть переслана не тому, кому нужно, случайно.

Недавно специалисты рассказали об атаке мошенников на гаджеты с ОС Android. Вирусами оказались заражены более миллиона устройств.

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