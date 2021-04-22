Специалисты исследовательского агентства Human заявили, что более 1 000 000 гаджетов, работающих на базе ОС Android, оказались заражены вирусами, подделывающими рекламные просмотры.

Киберпреступники придумали новую схему мошенничества еще два года назад, заразив вредоносным кодом примерно три десятка официальных приложений, распространяемых на Google Play. Данный вирус «превращал» мобильные девайсы в smart-телевизоры, которые затем начинали обрабатывать более 650 000 000 рекламных запросов в сутки.

После этого мошенники получали вознаграждения от провайдеров рекламы, считавших, что рекламные просмотры были настоящими. Отмечается, что новый вирус был обнаружен в программе Any Light, позволяющей менять цвет подсветки, и игровом приложении Sling Puck 3D Challenge.