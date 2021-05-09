Россия всегда приглашает на свои учения наблюдателей из других стран. НАТО этого не делает никогда, причем нагло врет, что Москва не подавала соответствующую заявку, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он также отметил, что Йенс Столтенберг заявил о «сигнале для России» о единстве Североатлантического альянса, который должен ее «сдерживать». Речь шла о маневрах Swift Response, в рамках которых Соединенные Штаты перебросили на территорию Эстонии 700 своих военных и боевую технику.

По словам Леонкова, Россия проводит учениях в пределах своей страны и никого не объявляет потенциальным противником, как это делает НАТО. При этом альянс возмущается из-за российских маневров и называет их проявлением агрессии, хотя Москва постоянно заявляет, что не собирается на кого-либо нападать.

Напомним, что переброска войск в Эстонию была проведена в ночь на 8 мая. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что все эти учения – чистой воды провокация, построенная на двойных стандартах Соединенных Штатов.