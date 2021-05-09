Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия всегда приглашает на свои учения наблюдателей из других стран. НАТО этого не делает никогда, причем нагло врет, что Москва не подавала соответствующую заявку, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он также отметил, что Йенс Столтенберг заявил о «сигнале для России» о единстве Североатлантического альянса, который должен ее «сдерживать». Речь шла о маневрах Swift Response, в рамках которых Соединенные Штаты перебросили на территорию Эстонии 700 своих военных и боевую технику.

По словам Леонкова, Россия проводит учениях в пределах своей страны и никого не объявляет потенциальным противником, как это делает НАТО. При этом альянс возмущается из-за российских маневров и называет их проявлением агрессии, хотя Москва постоянно заявляет, что не собирается на кого-либо нападать.

Напомним, что переброска войск в Эстонию была проведена в ночь на 8 мая. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что все эти учения – чистой воды провокация, построенная на двойных стандартах Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Сенатор Джабаров назвал высадку 700 американских десантников в Эстонии провокацией

Высадка американского десанта численностью 700 человек в Эстонии – это не что иное, как провокация, уверен сенатор Владимир Джабаров. Он также отметил, что Соединенные Штаты сами вынуждают Россию предпринять ответные

Правительственные войска уничтожили наемников Турции при попытке прорыва обороны

У населенного пункта Мелладжа, что в сирийской провинции Идлиб, протурецкие боевики попытались атаковать правительственные силы. Однако фактор внезапности не сработал – быстрое наступление захлебнулось из-за отчаянного сопротивления САА. Сообщается, что

Дачников могут начать штрафовать за животных на участке

В издании РИАМО сообщили, что собственникам дач могут начать выписывать штрафы в случае, если они будут разводить домашних животных с целью их дальнейшей продажи. На загородных участках не запрещено разводить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 12 °C |