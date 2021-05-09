Высадка американского десанта численностью 700 человек в Эстонии – это не что иное, как провокация, уверен сенатор Владимир Джабаров. Он также отметил, что Соединенные Штаты сами вынуждают Россию предпринять ответные действия, чтобы потом обвинить в агрессии.

Сенатор отметил, что когда Россия перемещала войска по собственной территории, это расценивалось как подготовка к нападению на Украину, хотя никакого наступления никто не планировал. Зато десант США в Эстонии, в непосредственной близости от российских рубежей – это обычные учения, хотя проходят они за тысячи километров от Америки в чужой стране.

Джабаров напомнил, что изначально предполагалось, что Эстония станет пассивным членом Североатлантического альянса. Однако сейчас она превращается в активную угрозу руками США. Точнее, в активную мишень, которую Соединенные Штаты подставляют под удар России.