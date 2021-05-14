Анастасия Волочкова впервые представила своего возлюбленного, которого зовут Олег.

Как отмечается, балерина дала интервью в рамках передачи «Исповедь» для сервиса Premier. Волочкова ранее неоднократно публиковала фотографии, на которых Олег был представлен частично – в кадре от него была рука или нога. И лишь сейчас Анастасия решилась полностью представить своего возлюбленного.

Пара, как рассказала Волочкова, встречается почти 10 месяцев, и за это время они неоднократно ругались и расставались, а потом снова соединялись. Балерина отметила, что она является сложным человеком, кроме того, нужно терпеть её творчество, а оно Олегу не нравится.

Сам Олег заявил, что до встречи с Анастасией был о ней иного мнения, и она его приятно удивила. Также он рассказал, что Волочкову нельзя долгое время оставляться в одиночестве, иначе она может «натворить дел».

Чем занимается Олег, и какая у него фамилия, Волочкова сообщать не знала. Пользователи Сети предположили, что ему около 38-ми лет, и он занимается бизнесом.

Ранее редким кадром со своим возлюбленным поделилась актриса Екатерина Варнава. Фото было сделано на премьере фильма “Скажи ей”.