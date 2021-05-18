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Дочь Дмитрия Пескова Лиза случайно раскрыла беременность своей подруги Алеси Кафельниковой.

Как отмечается, то, что Алеся находится в «интересном» положении, её поклонники заподозрили ещё несколько недель назад. Сама же она пыталась это скрыть, и надевала на мероприятия наряды, которые прятали её живот. На своей страничке в Instagram она выкладывала архивные кадры.

Недавно же Алеся стала гостьей на вечеринке Алеко Надиряна, где присутствовала и Лиза Пескова. Кафельникова поделилась фотографиями с мероприятия, однако ни на одной из них нельзя было заподозрить её в беременности. Однако Лиза, выкладывая Stories с вечеринки, случайно раскрыла секрет Алеси – в кадре было отчётливо видно большой живот модели. Судя по её фигуре, ожидать появление ребёнка стоит во второй половине лета.

Ранее Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Как отмечается, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, они не собираются расставаться.

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