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Надежда Бабкина прокомментировала слухи о проблемах в отношениях со своим молодым возлюбленным Евгением Гором.

Как отмечается, у пары разница в возрасте составляет 30 лет. Сейчас Евгению 41 год, с Надеждой он состоит в отношениях уже более 17 лет. Разница в возрасте совершенно не помешала паре, однако некоторое время назад появились слухи, что у них начался разлад. По информации некоторых СМИ, они уже даже расстались.

Чтобы опровергнуть эти слухи, Бабкина пообщалась с журналистами, и заявила, что все разговоры про расставание с Евгением являются ерундой. Она отметила, что из-за сильной занятости и её, и её возлюбленного, у них нет общего быта. Однако это совершенно не влияет на их отношения.

Так, артистка рассказала, что в конце марта отправилась в ресторан вместе с Евгением, чтобы отменить его день рождения. Однако в ресторане их узнали другие посетители, и Бабкиной пришлось почти всё время фотографироваться с поклонниками.

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