Диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik сообщила, как можно избавиться от лишнего веса, набранного зимой, без выполнения сложных упражнений.

Как отмечается, многие россияне во время зимы ведут малоактивный образ жизни, что приводит к набору лишнего веса. Худеть Скоромная советует при помощи весьма простого способа – ходьбы.

Так, следует ходить со скоростью 5-7 километров в час, и лучше всего идти в горку как минимум на протяжении 20-ти минут. Это задействует больше мышц, в том числе и ягодичные. Ходить эксперт рекомендует не в городе, а на свежем воздухе. В городе человек будет дышать выхлопными газами от машин, что не пойдёт ему на пользу.

Также Скоромная советует не забывать о правильной и удобной обуви, чтобы не допустить появления проблем со стопами. Лучшим выбором станет специальная обувь для бега.

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