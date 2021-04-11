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Диетолог Михаил Гинзбург развеял популярный миф о том, что употребление грейпфрутов помогает похудеть.

Как отметил специалист, грейпфрут является весьма полезным фруктом, так как содержит много пиктинов и аскорбиновой кислоты. Однако на снижение веса он не оказывает какого-либо влияния. Наоборот, диетолог указал на то, что в грейпфруте имеются органические кислоты, которые оказывают раздражающее воздействие на пищеварительный тракт, и это даже способно привести к повышению аппетита.

Впрочем, Гинзбург отметил, что частично грейпфрут способствует расходу энергии, однако это перекрывается увеличением съедаемой пищи. Поэтому он советует есть грейпфруты уже после того, как человек поест.

Специалист отметил, что для того, чтобы похудеть, важными являются два фактора – физическая активность при умеренности в еде. Особенно это важно для людей старше 40 лет.

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