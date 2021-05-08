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Диетолог Ольга Григорян дала несколько советов россиянам, собирающихся отдохнуть с приготовлением шашлыков.

Так, мясо является тяжёлым приёмом пищи, а потому его следует растянуть по времени. Кроме того, перед шашлыком Григорян советует поесть салаты.

При покупке мяса диетолог советует брать курицу или индейку. Григорян не рекомендует мариновать мясо в кефире и майонезе. Это способствует увеличению нагрузки на поджелудочную железу, а также может вызвать желудочное расстройство. Не стоит употреблять слишком много алкоголя, или запивать шашлыки газировкой, так как это тоже негативно влияет на внутренние органы.

За один раз, как сообщает специалист, следует съедать не более 200 грамм мяса, а затем сделать паузу. Весьма опасным является употребление большого количества еды за короткое время.

Во время приготовления шашлыков люди часто допускают ошибки. Повар рассказал о самых распространённых из них.

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