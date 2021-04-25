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Повар Петр Пахомов в интервью телеканалу «360» рассказал о частой ошибке, которую люди совершают при готовке шашлыков.

Как сообщается, этой ошибкой является то, что некоторые полагают, что мясо можно замариновать всего лишь за пару часов. По словам повара, за такой короткий срок это невозможно. В качестве маринада Пахомов советует использовать соль и лук, выжатый до выделения сока.

Замачивать мясо в йогуртах и кетчупе повар советует с осторожностью, так как они содержат много сахара, кроме того, мясо может сгореть снаружи, а внутри совершенно не пропечься.

Также Пахомов указал, что на мясе живёт множество бактерии, и мороз их не убивает. Как только мясо было нарезано, все кусочки содержат эти бактерии. Поэтому нужно не дать им сильно развиться во время приготовления шашлыков.

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