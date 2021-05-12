Во вторник в акваторию Черного моря зашел патрульный корабль «Командан Биро», принадлежащий ВМС Франции. Он сразу же попал под пристальное наблюдение российского Черноморского флота, рассказали представители Центра национального управления обороной.

Также они отметили, что этот корабль заходил в Черное море полтора года назад – в ноябре 2019-го.

Напомним, что сейчас в акватории находится американский корабль Береговой охраны «Гамильтон». Он сперва посетил Грузию, а затем отправился в одесский порт, где пробыл два дня. В ходе визита американские моряки провели учения с экипажами украинских кораблей. В ходе маневров они столкнулись с патрульными катерами российской погранслужбы, которая вынудила их сменить курс. Главком ВСУ назвал такие действия РФ “провокацией”