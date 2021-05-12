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Россия регулярно провоцирует украинских военнослужащих в Азовском и Черном морях, но стойкие бойцы на провокации не поддаются, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он также отметил, что Россия перекрыла районы в акватории из-за учений, чтобы ограничить свободу передвижения кораблям ВМС Украины.

Хомчак заявил, что Киев имеет полное право открывать огонь в ответ на подобные действия, но он этого не делает. Так как силы и возможности российских и украинских ВМС на данный момент несоизмеримы.

По словам главнокомандующего, уверенность в украинских бойцов вселяют корабли НАТО, которые сменяют друг друга в Черном море и обеспечивают сдерживание «российской агрессии». Соединенные Штаты и Великобритания отправляют на помощь Украине корабли с вооружением, которые «скажут свое слово», если в этом возникнет необходимость.

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